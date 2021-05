Palermo: coppia gay aggredita in centro storico, lanciata bottiglia in faccia

30 maggio 2021 a

a

a

Palermo, 30 mag. (Adnkronos) - Aggrediti perché camminavano mano nella mano in centro storico. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Palermo, dove una giovane coppia di turisti gay, di Torino, è stata aggredita e uno dei due è stato anche colpito da una bottiglia. I due sono stati circondati da un gruppo di ragazzini nei pressi di via Maqueda. I due stavano cercando un bed and breakfast quando sono stati avvicinati da una banda di ragazzini. Prima sono stati insultati e poi aggrediti. E' stato necessario l'intervento del 118. Indaga la Polizia. Sono state acquisite le immagini del sistemi di videosorveglianza della zona per tentare di dare un nome agli aggressori.