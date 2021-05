30 maggio 2021 a

a

a

Tel Aviv, 30 mag. (Adnkronos) - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu accusa il suo rivale il leader del partito di destra israeliano Yamina, Naftali Bennett di "imbrogliare" gli israeliani e di fare "la truffa del secolo". Il premier, secondo quanto riferisce 'The Times of Israele', reagiva alle dichiarazioni di Bennett che ha annunciato di aver raggiunto un accordo per costituire un governo di coalizione con il Lapid.