Covid Italia, 2.949 contagi e 44 morti: bollettino 30 maggio

(Adnkronos) - Sono 2.949 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 30 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 44 morti nelle ultime 24 ore. L'indice di positività è all'1,7% sui 164.495 tamponi fatti. Calano i ricoveri nelle terapie intensive di 34 unità, 27 gli ingressi in un giorno. I guariti sono stati 6.574 da ieri.

LOMBARDIA - In Lombardia ci sono 458 nuovi casi di Covid19 e si registrano cinque vittime nelle ultime 24 ore con una percentuale di positivi sui tamponi processati in leggero aumento rispetto a ieri. Si passa all'1,6% dall'1,3% della vigilia. I guariti e i dimessi sono 765 in un giorno, mentre gli attualmente positivi in Regione, secondo i dati della Protezione Civile, scendono a 32.063 (-312).

PIEMONTE - Sono 233 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento a un morto. La percentuale di positività nella Regione è al 2,2% sui 10.457 tamponi eseguiti, di cui 7.010 antigenici. I guariti o dimessi sono stati 438 rispetto a ieri.

Dei 233 nuovi casi, gli asintomatici sono 91 (39,1%).I casi sono 30 di screening, 155 contatti di caso, 48 con indagine in corso, 1 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 30 in ambito scolastico e 202 tra la popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 80, quattro in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 625, tre in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.674.

Da inizio pandemia ci sono stati 11.624 deceduti nella Regione.

VENETO - Sono 150 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 30 maggio. Nella tabella si fa riferimento a un morto. I dimessi o guariti sono stati 200 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Vicenza a 50, Padova a 36 e Venezia a 23.

LIGURIA - Sono 41 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 30 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. I dimessi o guariti sono stati 75 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Genova a 22, Imperia a 8, Savona a 5 e La Spezia a 4.

ABRUZZO - Sono 54 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 30 maggio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, non sono segnalati decessi. Gli attuali positivi sono 5.559 (+50), i dimessi/guariti sono 65.986 (+3).

BASILICATA - Sono 19 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 30 maggio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, non si registrano decessi.

LAZIO - Sono 278 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 maggio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 6 decessi. “Oggi su oltre 9.300 tamponi nel Lazio (-2.011) e quasi 11.000 antigenici per un totale di oltre 20.000 test, si registrano 278 nuovi casi positivi (-29), i decessi sono 6 (-4), i ricoverati sono 913 (-20). I guariti 1.253, le terapie intensive sono 152 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,3%, i casi a Roma Città sono a quota 159" ha reso noto l'assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

CAMPANIA - Sono 385 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 30 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Tra i nuovi casi, 203 asintomatici e 102 sintomatici. Da ieri, registrato 1 morto.

SICILIA - Sono 348 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 30 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. I dimessi o guariti sono stati 448 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Catania a 124, Palermo a 53, Messina a 44 e Ragusa a 41.

TOSCANA - Sono 263 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 maggio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 8 decessi. Nel dettaglio, i nuovi casi positivi al Covid (252 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico) portano il totale a 241.275 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 226.182 (93,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 8.387, -2,7% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 532 (25 in meno rispetto a ieri), di cui 110 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 6 uomini e 2 donne con un'età media di 85,9 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 263 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

MARCHE - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3024 tamponi: 1517 nel percorso nuove diagnosi (di cui 423 nello screening con percorso antigenico) e 1507 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 5,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 81 (24 in provincia di Macerata, 16 in provincia di Ancona, 16 in provincia di Pesaro-Urbino, 9 in provincia di Fermo, 11 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (15 casi rilevati), contatti in setting domestico (16 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (29 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 7 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 423 test e sono stati riscontrati 8 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 2%.

PUGLIA - Sono 90 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 30 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 5.395 tamponi. I guariti o dimessi da ieri sono stati 626 nella Regione. I pazienti ricoverati sono 635 mentre ieri erano 671.

In tutto in Puglia hanno perso la vita 6.496 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.489.888 test e i positivi sono stati 250.277. Il maggior numero di nuovi casi nella provincia di Bari, Foggia e Lecce.

SARDEGNA - Sono 30 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 30 maggio. Nella tabella si fa riferimento a un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.062 test. Da inizio pandemia ci sono stati 1.461 decessi nella Regione. Sono, invece, 141, quattro in meno, le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre resta invariato pari a 14 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.629 e i guariti sono complessivamente 42.398, 48 in più da ieri. Tra le province con il maggior numero di contagi Cagliari con 13 nuovi casi da ieri, Sassari con 9 in più e Nuoro con 8 in più.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 34 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 30 maggio. Nessuna vittima in tabella. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.175 e 1.368 test rapidi antigenici. I ricoveri nelle terapie intensive sono 5 e scendono a 36 quelli in altri reparti. Da inizio pandemia i morti sono stati 3.787. I totalmente guariti sono 92.619, i guariti clinici 5.676 e le persone in isolamento scendono a 4.875. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.998 persone.

EMILIA ROMAGNA - Sono 190 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 30 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Sono stati 11.910 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore con una percentuale di positività dell'1,6%. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bologna a 34, Modena a 28 e Forlì a 24.

Nella Regione i guariti o dimessi sono stati 488 in più da ieri.