Superlega: Ceferin, 'i 3 club vogliono la Superlega e giocare la Champions'

29 maggio 2021 a

a

a

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Quello che mi lascia basito è che i 3 club pubblicamente facciano ancora parte della Superlega, manifestando la volontà di volerla giocare, salvo poi mandare lettere chiedendo di disputare la Champions". Questa una parte dell'esclusiva intervista rilasciata a Sky Sport 24 dal presidente Uefa Aleksander Čeferin, in merito alle eventuali sanzioni previste per Juventus, Barcellona e Real Madrid. "Il nostro comitato disciplinare è indipendente - prosegue Čeferin -. Quando lavora su un caso non comunica, non ci sono rapporti, non posso commentare. Non so dire se di quale entità saranno eventuali sanzioni".