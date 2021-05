Roma: Demos partecipa con suoi candidati anche alle primarie nei municipi

29 maggio 2021 a

Roma, 29 mag (Adnkronos) - "Nei giorni scorsi ho sottoscritto a nome di Demos la carta d'intenti della coalizione presentando i candidati alle primarie per sindaco di Roma. Noi abbiamo candidato da tempo Paolo Ciani e con lui siamo in campo proponendo la nostra idea di Roma Capitale Sociale. La novità di questi giorni è che abbiamo completato la procedura di raccolta delle firme anche per le primarie di Presidente di Municipio". Lo dice la coordinatrice romana di Demos –Democrazia Solidale Barbara Funari.

"Saremo presenti con nostri candidati nel Municipio I (con Matteo Costantini, consigliere uscente di Demos), in Municipio III (con Angela Silvestrini, consigliera uscente di Demos), in Municipio IX (con Laura Giovannercole), in Municipio X (con Franco De Donno, consigliere uscente di Laboratorio Civico X-Demos), in Municipio XII (con Marco Donati), in Municipio XIV (con Massimo Moretti)", prosegue Funari.

"Un gruppo di candidati validi che allarga e cementa la coalizione di centrosinistra (alla quale prendiamo parte dal 2018 con l'elezione di Ciani in Regione nella coalizione di Nicola Zingaretti) e dal centro alla periferia porterà le proposte e la visione di Demos per Roma: le persone al centro”, conclude.