Pallavolo: Nations League, azzurri ko 3-0 con la Slovenia

Rimini, 29 mag. - (Adnkronos) - Seconda sconfitta per l'Italia nella Volleyball Nations League in corso di svolgimento a Rimini. I giovani azzurri oggi sono stati battuti 3-0 (25-23, 25-19, 25-15) dalla Slovenia al termine di un match fortemente condizionato dalle battute conclusive del primo parziale quando Sbertoli e compagni, dopo aver dato la sensazione di potersi aggiudicare la frazione, hanno ceduto sotto i colpi degli ace di Cebulj. Da quel momento in poi i ragazzi di Valentini hanno perso serenità e la capacità di esprimersi al meglio lasciando progressivamente campo agli avversari bravi ad approfittare degli errori della formazione tricolore.