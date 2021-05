Motomondiale: Rossi, 'incidente Dupasquier? O torni a casa o ti concentri'

29 maggio 2021 a

Scarperia, 29 mag. -(Adnkronos) - "L'incidente di oggi in Moto3 è la cosa più importante di questa giornata. E' sempre molto difficile quando si vedono certe immagini e poi si deve scendere in pista. In quei momenti hai due possibilità o esci dai box, prendi la macchina e torni a casa, oppure stai concentrato e cerchi di fare il tuo lavoro. Se ci ho pensato? Un po' sì, ma poi sono sceso in pista". Lo dice Valentino Rossi in merito al grave incidente di Jason Dupasquier nelle qualifiche della Moto3 del Gp d'Italia.

"Mi è capitato anche lo scorso anno in Austria (quando la Yamaha di Franco Morbidelli passò a pochi centimetri dal suo casco), ci avevo pensato per un attimo -aggiunge il pilota della Yamaha Petronas ai microfoni di Sky Sport-. Non è facile trovare la giusta concentrazione per nessuno. Sfortunatamente essere investiti in pista è la cosa più pericolosa delle gare di moto. Per lui aspettiamo buone notizie nelle prossime ore. Si può lavorare tanto sulla sicurezza delle piste, sulle tute, sui caschi, ma questa è una cosa che rimane molto pericolosa, l'unica soluzione per assurdo sarebbe girare da soli, ma poi in gara si ritrovano tutti insieme per 25 giri".