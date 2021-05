Malattie rare, ortopedico: "Grazie a ecografia articolare emofilici terapia e profilassi precoci"

29 maggio 2021 a

Vicenza, 29 mag. (Adnkronos Salute) - "Durante le visite di routine ai pazienti affetti da emofilia, l'ecografia articolare ci permette di monitorare in modo efficace lo stato dell'articolazione". Così Stefano Giaretta, ortopedico dell'Uoc ortopedia e traumatologia Oc San Bartolo di Vicenza, ha argomentato l'importanza dell'ecografia articolare nei pazienti affetti da emofilia, durante l'incontro online in occasione della tappa vicentina di Articoliamo, campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo e dedicata al benessere articolare dei pazienti emofilici.

"L'ecografia articolare è un esame non invasivo, non rischioso e non doloroso per il paziente, ed evidenziare sanguinamenti subclinici ci permette di adottare misure terapeutiche o profilattiche precoci".