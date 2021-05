Covid oggi Lombardia, 620 contagi e 13 morti. A Milano 203 nuovi casi

29 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 620 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 29 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 44.888 tamponi con una percentuale di positività all'1,3%. Sale il numero di pazienti guariti/dimessi nelle ultime 24 ore: sono 752, mentre i ricoverati in terapia intensiva salgono a 243, tre in più. Da inizio pandemia ci sono stati 33.593 decessi nella Regione.

Sono 203 i nuovi casi di Coronavirus, registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province, a Brescia si contano 54 nuovi casi, a Varese 74, a Monza 67, a Como 38, a Bergamo 89, a Pavia 14, a Mantova 12, a Cremona 10, a Lecco 16, a Lodi 3 e a Sondrio 9.