Covid: Mazzeo, 'Toscana potrebbe diventare zona bianca dal 21 giugno'

29 maggio 2021 a

a

a

Firenze, 29 mag. - (Adnkronos) - "La Toscana potrebbe diventare zona bianca dal 21 giugno, oggi ci son stati 200 casi, mai cosi pochi dal 28 dicembre. I ricoverati sono 557 (mai cosi pochi dal 20 ottobre), di cui 114 in terapia intensiva. L'indice Rt è 0.79 Insomma la pandemia è in ritirata, un ultimo piccolo sforzo nel rispettare regole e protocolli e finalmente grazie all'immunità di gregge il virus verrà sconfitto. Forza Toscana!" Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.