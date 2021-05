Calcio: Emerson Royal, 'Barcellona vuole puntare su di me, tornerò lì'

29 maggio 2021 a





Rio de Janeiro, 29 mag. -(Adnkronos) - "È noto che ho un contratto triennale con il Barcellona. Quindi dal mese di luglio tornerò lì". Lo dice Emerson Royal in merito al suo futuro. Il 22enne brasiliano era stato accostato all'Inter in caso di partenza di Achraf Hakimi. "Il Barcellona è già in contatto con il Betis e vuole puntare su di me per il prossimo campionato e ne sono felice perché è il club per cui ho sempre sognato di giocare", aggiunge Emerson Royal parlando con la stampa verdeoro nel ritiro della nazionale brasiliana.