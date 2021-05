Calcio: ds Shakhtar, 'De Zerbi scelto per stile gioco, anche Italiano in nostra lista'

29 maggio 2021 a

Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - "Noi abbiamo un nostro modo di giocare: era così con Fonseca, dovrà essere anche con De Zerbi. Nella lista c'era anche il nome del tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano; era l'unico, insieme a Roberto, ad avere uno stile di gioco che piaceva a noi. Un allenatore, da noi, deve mettere il talento in cima a tutto". Così a Sky Sport il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, José Boto, in merito alla scelta di Roberto De Zerbi come allenatore.

"Avere la voglia di giocare a calcio senza paura, con le spalle larghe sempre: sia che giochi contro una piccola, sia che giochi contro Chelsea, Manchester City o altri -aggiunge il ds della squadra ucraina-. La palla dobbiamo tenerla noi. Lui vive il calcio 24 ore al giorno. Lo capisci subito, al primo contatto: è innamorato del gioco del calcio ed è una cosa che ci è piaciuta immediatamente".

Infine Boto commenta l'addio del loro ex tecnico Paulo Fonseca alla Roma: "La sensazione dall'esterno è che la Roma viva un momento complicato, per me Fonseca è stato vittima della situazione che c'era a Roma più che del suo lavoro. Non aveva i giocatori adatti per la sua idea di calcio, si è adattato e ha perso un po' della sua identità. Mourinho è l'allenatore giusto".