Oporto, 29 mag. - (Adnkronos) - Il Chelsea è in vantaggio per 1-0 sul Manchester City al termine del primo tempo della finale di Champions League in corso di svolgimento allo stadio 'Do Dragao' di Oporto. A decidere sin qui il match il gol di Havertz al 43'.