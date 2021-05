Bankitalia: le considerazioni di Visco a 1 anno da pandemia tra ottimismo e consapevolezza/Adnkronos (3)

29 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Sostenibilità, ambiente e transizione green - A differenza dello scorso anno, in questo 2021 è probabile che Visco intervenga con maggiore attenzione, nel corso delle sue considerazioni, sui temi ambientali e sulla sostenibilità. Negli ultimi mesi, infatti, il governatore è intervenuto a tavole rotonde e a eventi istituzionali sul tema, diventato più importante nel corso della pandemia. Come ha infatti spesso ribadito, c'è una stretta correlazione tra disastri ambientali e mutamenti climatici e la pandemia. Intervenire rapidamente con norme che spingano sugli investimenti e li agevolino, soprattutto sul fronte di quelli privati, è uno dei temi spesso ricorrenti negli ultimi discorsi del governatore. Oltretutto, come detto più volte da Visco, va posta particolare attenzione ai Paesi emergenti e a quelli poveri, perché molto più dipendenti da fonti energetiche inquinanti. Con ogni probabilità, il governatore inciterà nuovamente i governi di tutto il mondo a lavorare assieme per creare i presupposti per una vera e concreta transizione green.

Lo spread - Forse, per la prima volta negli ultimi anni, Visco non affronterà con particolare enfasi il tema dello spread. Nel corso dell'ultimo anno ci sono state oscillazioni, ma da qualche mese a oggi rimane pressoché stabile, complice la fiducia nei confronti del presidente del Consiglio Mario Draghi.