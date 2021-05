A Roma 'SMamma', ambulatorio ad hoc per gestione maternità con sclerosi multipla

29 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - Creato nel 2016 nel Centro di riferimento regionale per la sclerosi multipla del Policlinico Tor Vergata di Roma, l'ambulatorio SMamma è un supporto innovativo nella gestione della maternità nelle donne con sclerosi multipla. “Gli studi recenti dimostrano che le donne sono poco o male informate, spesso non conoscono bene la relazione tra malattia e gravidanza e quindi uno dei primi obiettivi per noi è informare prima di curare — ha spiegato Girolama Alessandra Marfia, professore aggregato di Neurologia all'Università Tor Vergata e responsabile della Uosd Sclerosi Multipla del Policlinico Tor Vergata di Roma — aiutarle a una corretta pianificazione della gravidanza, quando farla, come farla e come farla in sicurezza, con SMamma offriamo assistenza personalizzata e continuativa, e il monitoraggio a donne con sclerosi multipla che desiderano avere un figlio".

SMamma prevede un percorso integrato di cure multidisciplinari in cui le visite sono strutturate in modo tale che la paziente possa accedere direttamente ai vari specialisti quali neurologi, infermieri, ginecologi, ostetriche, immunologi e psichiatri specializzati; il progetto prevede inoltre l'implementazione di iniziative territoriali di supporto al puerperio realizzate in collaborazione con Aism-Associazione italiana sclerosi multipla. Ad oggi le pazienti seguite nel percorso SMamma sono circa 130 e tutte hanno manifestato un alto grado di soddisfazione nei confronti di questo innovativo modello di assistenza.