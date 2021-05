29 maggio 2021 a

a

a

Palermo, 29 mag. (Adnkronos) - Il marito della donna trovata impiccata con la figlia di 12 anni a Santo Stefano di Camastra (Messina), come apprende l'Adnkronos, viene sentito in queste ore dai Carabinieri che conducono l'indagine coordinata dalla Procura di Patti. Al momento non si esclude l'omicidio-suicidio, ma si valutano anche altre ipotesi.