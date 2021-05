29 maggio 2021 a

a

a

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "C'erano tante opzioni in ballo ma è chiaro che Spalletti è Spalletti". Questo il commento di Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli campione d'Italia nella stagione 1986-87, all'Adnkronos, in merito all'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina partenopea. "Napoli è una piazza esigente -prosegue Bagni- per farsi voler bene bisogna essere chiari e dare tutto, questo conta per i napoletani".