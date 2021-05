28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Vicinanza al presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Condanniamo con determinazione le assurde minacce di morte e le intimidazioni subite dalla seconda carica dello Stato. Nel normale dibattito democratico non c'è spazio per estremismi e intemperanze“. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.