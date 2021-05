Senato: Bernini, 'solidarietà Casellati per minacce gravissime'

28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - “Esprimo a nome di tutto il gruppo di Forza Italia solidarietà e vicinanza alla presidente del Senato Casellati per le gravissime minacce ricevute, con un'inquietante escalation negli ultimi giorni. Serve rafforzare subito la vigilanza per garantirle la massima sicurezza, con l'auspicio che questi criminali da tastiera e gli autori delle lettere anonime vengano individuati al più presto. Il clima di odio è infatti troppo spesso l'anticamera dell'eversione”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.