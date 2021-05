Riforme: Parrini e Ceccanti, 'bene Letta, serve un Pnrr delle istituzioni'

28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Mancano meno due anni alla fine della legislatura. Nel campo delle riforme istituzionali non si possono fare tantissime cose ma un pacchetto di poche e ben mirate scelte di svolta può e deve essere condotto in porto. Abbiamo bisogno di un Pnrr delle Istituzioni". Così Dario Parrini, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, e Stefano Ceccanti, capogruppo Pd nella Commissione Affari Costituzionali della Camera.

"Nella sua intervista con Marco Damilano Enrico Letta indica una strada giusta: modifica dei regolamenti parlamentari contro la piaga del transfughismo; modifica puntuale della Costituzione per dare più stabilità ai governi con la sfiducia costruttiva; due riforme, fattibili con legge ordinaria, per garantire e promuovere la democrazia nella vita interna dei partiti e per cambiare la legge elettorale in modo che i cittadini tornino sovrani nella scelta sia dei loro rappresentanti in Parlamento che della maggioranza di governo".

"Su ognuno di questi fronti il Pd ha messo da tempo sul tavolo proposte dettagliate e avanzate. Siamo pronti al più ampio confronto con tutte le altre forze politiche perché le regole del gioco è doveroso provare a scriverle a larga maggioranza. L'importante è che il confronto parta presto e sia produttivo. Per quanto ci riguarda siamo pronti a iniziarlo anche domani".