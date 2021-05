Recovery: Letta, 'se non sarà permanente per l'Italia sarà un grande problema'

28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag (Adnkronos) - "Se non avremo un Next generation Eu permanente per noi italiani sarà un grande problema. Siamo arrivati a un livello di indebitamento nazionale che supera qualunque limite, il che vuol dire che il sovranismo non ha alcuna ragione di essere. Noi, lasciati soli a noi stessi, non saremo in grandi di tirare su finanziamenti. I soldi per gli investimenti possiamo ottenerli solo in una logica comunitaria". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione del nuovo numero di Limes.