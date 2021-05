28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag (Adnkronos) - "Le riforme sono essenziali, sono la chiave per ottenere tutte le risorse del Next generation Eu e per dimostrare a tutti in Europa che questi soldi saremo in grado di spenderli bene". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione del nuovo numero di Limes.