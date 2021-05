28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "E quindi il Pd? E quindi il Pd è il partito che ha voluto nel Pnrr la clausola per occupazione di donne, giovani e la premialità per le aziende che applicano parità di genere. Un vero cambio di paradigma. Nei fatti, però. Non nelle chiacchiere". Lo scrive Mauro Berruto della segreteria Pd su Twitter.