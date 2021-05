Napoli: Scotto, 'bene patto per città, può diventare capitale alleanza'

28 maggio 2021 a

a

a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Il patto per Napoli proposto da Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza è una bella notizia. La candidatura di Gaetano Manfredi è un fatto rilevantissimo anche sul piano nazionale per il prestigio e la competenza della sua personalità. Napoli può diventare la capitale dell'alleanza, dopo mesi di frammentazione e di incomprensioni in tanti territori". Lo scrive su Facebook Arturo Scotto, coordinatore politico nazionale di Articolo Uno.

"Articolo Uno ha lavorato dal primo minuto per questo obiettivo, senza esitazioni e caricandosi la fatica di un lavoro unitario, talvolta in solitudine. Ora bisogna però rimettere i piedi a terra, quel patto deve vivere per le strade della città, deve coinvolgere le energie migliori della società civile, il sindacato, l'associazionismo, le periferie. E deve diventare una sfida positiva per tutto il campo progressista. Nessuno deve sentirsi escluso, nessuno deve sentirsi ospite".

"Serve una grande proposta verso quelle personalità e quelle forze politiche e civiche che al momento legittimamente non si identificano in questo programma, ma che rappresentano una grande riserva di esperienza, di idee e di passioni per la nostra città. La destra è forte, non ha cambiato pelle ma ha abiti nuovi e più presentabili. Non possiamo e non dobbiamo sottovalutarla".