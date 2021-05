Musica: Roberto Abbado torna sul podio del Massimo di Palermo (2)

28 maggio 2021 a

(Adnkronos) - La morte è il tema anche dei 'Canti e danze della morte Modest Petrovič Musorgskij', una raccolta di quattro canzoni scritte dal compositore russo per voce e pianoforte, che saranno eseguiti nella versione per orchestra realizzata da Dmitrij Šostakóvič nel 1962. In ognuna delle canzoni che affondano le radici nell'immenso humus dell'anima popolare russa, appare sempre prima del tempo la Morte che non concede scampo agli esseri umani: un bimbo e la sua mamma disperata, una giovane malata, un contadino ubriaco che si è perduto nella neve, due interi eserciti che si sono sterminati.

Stesso tema anche per i 'Quadri di un'esposizione' di Musorgskij, suite per pianoforte solo scritta nell'arco di soli venti giorni presentata nella versione per orchestra di Maurice Ravel che li ha resi famosi. Furono composti in ricordo dell'architetto e pittore Viktor Hartmann, amico di Musorgskij, prematuramente scomparso nel 1873: il tema della morte affiora in particolare negli ultimi quadri, quando anche la 'Promenade' iniziale, che si ripete fungendo da collegamento tra un quadro e l'altro, si trasforma in un dialogo 'Cum mortuis in lingua mortua'.

L'accesso in Teatro sarà sempre regolato dalle norme di distanziamento. Il pubblico avrà accesso esclusivamente ai palchi e al loggione.