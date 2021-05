Milano: De Corato, 'colonne San Lorenzo zona fuori controllo'

28 maggio 2021 a

a

a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - "Solo per mera fortuna, quanto accaduto stanotte non si è trasformato in tragedia. Le Colonne, area di rilevanza storica ormai trasformata in latrina, non possono essere zona franca per la delinquenza". Lo afferma Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza in Regione Lombardia e consigliere comunale di Fdi a Milano, sulla rapina e sparatoria della notte scorsa alle colonne di San Lorenzo a Milano. "La città ha bisogno di ordine: non può regnare l'anarchia, specialmente nelle zone della movida, e non può prevalere la logica del ‘tanto sono ragazzi'".

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "se si ricorda ancora la strada, lunedì prossimo venga in Consiglio comunale e ci riferisca su cosa farà e su quanto ha fatto", aggiunge.