Lombardia: Terzi, 'finanziati 26 interventi su laghi Iseo, Edine e Moro, investimenti da 9 mln ' (2)

(Adnkronos) - Il nuovo pontile di attracco battelli a Sale Marasino, entrato in funzione alla fine del 2020, e la messa in sicurezza del pontile esistente sono stati interamente finanziati da Regione con 650mila euro. Il secondo pontile consente di gestire in modo efficiente i collegamenti verso Monte Isola soprattutto nei periodi primaverili ed estivi di particolare afflusso turistico. Il secondo nuovo pontile è comprensivo, tra le altre cose, di rampa di accesso al pontile dal percorso pedonale, avantpontile, mappa mobile, segnalazione e pannello informativo; pensilina per sosta passeggeri; biglietteria con servizi igienici; percorso tattile per non vedenti e rifacimento marciapiede di raccordo con il lungolago; telecamere di videosorveglianza e sicurezza.

Il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza della muratura spondale presso i giardini Marinai d'Italia a Lovere, in corso di realizzazione, ha un costo complessivo di 150.000 euro, di cui 90.000 euro da Regione e 60.000 dall'autorità di bacino. Le strutture d'argine oggetto di intervento separano il Lago d'Iseo dai retrostanti giardini Marinai d'Italia, a loro volta affacciati su Palazzo Tadini, immobile che ospita l'accademia di belle arti. Frontalmente alle strutture di costa c'è un'area portuale regionale adibita a ormeggi. L'intervento è finalizzato quindi al consolidamento della linea di costa a protezione delle suddette opere a garanzia della sicurezza dell'utenza.