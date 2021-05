Lombardia: Malachini, 'bene premio Rosa Camuna a Confartigianato Bergamo'

28 maggio 2021 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - “Esprimo particolare soddisfazione per il prestigioso premio a Confartigianato Bergamo, la più importante associazione di categoria degli artigiani orobici. Da componente della Commissione giudicatrice ho sostenuto da subito e con grande convinzione la candidatura di Confartigianato per lo straordinario impegno dimostrato un anno fa in occasione dell'allestimento dell'Ospedale da campo degli Alpini in Fiera a Bergamo e oggi che il premio viene ufficialmente consegnato loro dal Presidente Fontana non posso che gioirne ed esserne orgoglioso". Lo sottolinea il segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, Giovanni Malanchini (Lega), a margine dell'assegnazione del Premio Rosa Camuna, attribuito a Confartigianato Imprese Bergamo con la seguente motivazione.

"Il contributo che i volontari di Confartigianato hanno dato nel ridare una speranza alla nostra comunità nel momento più disperato dell'emergenza è stato qualcosa di straordinario. Nessuno più di loro merita il riconoscimento che Regione Lombardia concede a chi si è distinto ‘per coraggio, impegno, operosità e generosità”, conclude.