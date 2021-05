L'Aquila: Franceschini, 'la ricostruzione deve andare avanti, non bisogna fermarsi'

28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "La ricostruzione va avanti, ma non bisogna fermarsi, come subito dopo il terremoto l'attenzione deve restare alta". Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini durante la presentazione della sede del Maxxi a L'Aquila.

“La chiesa transennata e le rovine di Santa Maria Paganica, altro mirabile monumento che si affaccia sulla stessa piazza del nuovo Maxxi, - ha proseguito il ministro -, è il segno che qualcosa non funziona. Appoggio la bella idea proposta dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, di bandire un concorso internazionale per il suo restauro, coinvolgendo anche gli architetti del Maxxi. Uniamo i due lati di questa piazza – ha sottolineato Franceschini - e faremo qualcosa di grande per L'Aquila. Oggi pomeriggio approveremo il decreto Semplificazioni, - ha concluso il Ministro – che servirà ad evitare situazioni come queste, in cui i soldi ci sono ma non si riescono a spendere”.