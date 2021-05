Infortuni: Fontana su Pavia, 'in campo con tutti i mezzi contro questi episodi'

28 maggio 2021 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - "Siamo vicini alle loro famiglie in questo momento di dolore. Sono fatti inaccettabili. Anche nei giorni scorsi, ci siamo riuniti con tutti i prefetti della Lombardia e i soggetti istituzionali coinvolti, a vario titolo, sul tema della sicurezza sul lavoro per individuare ulteriori strumenti utili a contrastare questi gravissimi episodi". Lo afferma il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che, a nome della giunta, esprime il cordoglio della Regione per l'incidente sul lavoro che ha provocato la morte di due uomini a Villanterio, in provincia di Pavia.