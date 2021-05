Fisco: sondaggio Izi, 63,7% italiani favorevole a finanziare dote per giovani meno agiati

28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - La stragrande maggioranza degli italiani (63,7%) sarebbe favorevole alla proposta avanzata, qualche giorno fa, dal segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, e cioè quella di creare una dote da 10mila euro per i 18enni più disagiati mediante l'innalzamento dell'aliquota. per importi superiori ai 5 milioni di euro, dell'imposta di successione per le eredità da genitori ai propri figli. E' questa la fotografia che emerge dal sondaggio che è stato effettuato dalla Izi spa nei giorni 26 e 27 maggio su di un campione rappresentativo della popolazione italiana

Solo il 36,3% degli intervistati dunque si è dichiarato contrario ad un eventuale provvedimento che imporrebbe, a circa l'1% più ricco della popolazione, una più alta tassa di successione fino ad un massimo del 20%.