Dl semplificazioni: Patuanelli, 'snellisce e velocizza senza rinuncia a legalità'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Il nuovo Decreto Semplificazioni è stato approvato e contiene molte norme chieste dal MoVimento 5 Stelle. È importante snellire e velocizzare le procedure burocratiche a tutti i livelli, ma senza rinunciare alla legalità. Per questo è fondamentale non aver “sospeso” il codice degli appalti, come chiedeva qualcuno, e aver concordato con le parti sociali le modifiche al regime del subappalto, oltre ad aver semplificato le norme di accesso al Superbonus 110%". Così su Facebook il ministro delle Politiche agricole e capodelegazione del M5S, Stefano Patuanelli.

"La governance del PNRR sarà poi in continuità con quella proposta nel precedente Governo, a dimostrazione di quanto fossero strumentali alcuni attacchi mossi al Presidente Giuseppe Conte. Dal punto di vista del Ministero delle Politiche Agricole, sono molto soddisfatto della norma sulla semplificazione della messa in sicurezza idrogeologica delle aree forestali", conclude.