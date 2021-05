Covid: Confcommercio, 'in Lombardia da giugno ripresa per 22mila attività di ristorazione' (2)

28 maggio 2021 a

(Adnkronos) - La zona bianca offrirà un orizzonte per altre attività al momento ferme: dalle cerimonie ai parchi tematici, ai congressi: "Per contro, ci sono altri comparti, come quello delle discoteche, in grandissima sofferenza".

Per questo "serviranno ancora interventi di sostegno e di accompagnamento alla ripartenza, perché la coda dell'emergenza economica, che nel 2020 a livello nazionale ha visto un crollo della spesa solo nella ristorazione per oltre 31 miliardi, sarà ancora lunga e non dobbiamo abbassare la guardia", rileva Confcommercio Lombardia.

"La voglia diffusa, a tutti i livelli -sottolinea l'associazione- è quella di poter ripartire perché il sostegno migliore, come diciamo sempre, è quello di poter ricominciare a lavorare, in sicurezza, e guardando con un po' più di fiducia al futuro".