Clima: Draghi, 'serve impegno di tutti, Usa e Cina centrali'

28 maggio 2021 a

a

a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Quella dei cambiamenti climatici "è una sfida che dobbiamo vincere tutti insieme, anche l'Ue è responsabile per le emissioni, ma certamente serve un impegno di tutti gli attori in campo. Gli Usa hanno aderito a Parigi, penso anche alla Cina, che è una realtà importante in questa fase". Su questo fronte, "tutte le sfide di cui discutiamo oggi richiedono un impegno comune perché sono assolutamente fuori dalla nostra portata se non c'è la collaborazione di tutto il mondo". Così il premier Mario Draghi intervenendo alla seconda giornata del 'Global Solutions Summit 2021' insieme alla Cancelliera tedesca Angela Merkel.