Centro: Mulè, 'nessuno moderno come Fi, in coalizione non si giochi a rubamazzetto'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Il problema non è di Forza Italia ma di lealtà all'interno della coalizione dove non si può giocare a rubamazzetto. Adesso ci siamo presi una pausa di riflessione per chiudere, come coalizione ovviamente, le candidature per le amministrative che vedranno dei candidati di altissimo profilo. La verità, se parliamo di Forza Italia e di tentativi di imitazioni, è che nessuno è moderno come l'originale”. Così il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, intervenendo a Rainews24.