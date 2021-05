Un audiolibro narra storie pazienti con cancro polmone per informare

27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag (Adnkronos Salute) - Dalla forza delle immagini al potere della voce: la web serie 'In famiglia all'improvviso', che racconta l'impatto del tumore del polmone sulla vita familiare, rinnova la sua narrazione diventando un audiolibro con una delle voci italiane più conosciute e apprezzate: l'attore e doppiatore Luca Ward. Oltre al racconto dell'audiolibro, nel podcast, che racconta le testimonianze di Paoletta, Daniela, Giuseppe, Stefano, la voce si fa essenza del vissuto dei pazienti e strumento di approfondimento insieme alle informazioni sulla malattia e sui diritti dei pazienti e le storie vere raccolte con il contributo delle associazioni pazienti. Sono questi gli strumenti della ‘voice revolution' della campagna d'informazione 'In famiglia all'improvviso. Combattiamo insieme il tumore del polmone', promossa da Msd Italia, con il patrocinio di Salute Donna Onlus, Salute Uomo Onlus e Walce (Women against lung cancer in Europe onlus), disponibili da oggi sul sito

"A dispetto dei numeri e della sua gravità, fino a pochi anni fa si conosceva ben poco del carcinoma polmonare e non se ne parlava sui mezzi d'informazione. In una parola, i pazienti erano soli", afferma Annamaria Mancuso, presidente di Salute Donna Onlus e Salute Uomo Onlus. "In questi ultimi anni, però, le cose sono in parte cambiate, grazie alla ricerca e allo sviluppo di terapie innovative e mirate, con un miglioramento dell'aspettativa e della qualità di vita di questi pazienti. È cominciata un'epoca diversa, caratterizzata da un nuovo racconto di questo grave tumore; una narrazione che parte dall'esperienza personale e dalla convivenza con la malattia che coinvolge tutta la famiglia". Da qui il patrocinio alla campagna.

Il tumore del polmone, con 40.882 nuovi casi all'anno è la terza neoplasia più frequente nella popolazione italiana, rappresentando la prima causa di morte negli uomini e la terza nelle donne. "La pandemia da Covid-19 ha provocato certamente nuove complessità nella gestione dei pazienti con tumore del polmone, con difficoltà molteplici e su vari fronti", spiega Silvia Novello, Ordinario di Oncologia medica all'università di Torino e responsabile Struttura semplice dipartimentale oncologia polmonare, Aou San Luigi Gonzaga di Orbassano, e presidente Walce. "Tuttavia, già durante la prima ondata pandemica, ci si è 'ritarati' e si sono attuate manovre di compenso per garantire ai pazienti la diagnosi e la cura adeguate".

"Negli ultimi 10 anni - sottolinea Novello- tante sono state le novità e i cambiamenti nel processo diagnostico e nella terapia del tumore del polmone: due dei cambiamenti più impattanti, l'introduzione dell'immunoterapia come arma di trattamento e la medicina di precisione come nuova strategia di cura. A questi si sono aggiunti i test molecolari, fondamentali per una corretta definizione terapeutica, per i quali si auspica un accesso uniforme sul territorio nazionale. Questi cambiamenti hanno significato e significano molto in termini di quantità e qualità di vita guadagnati".

Nell'audiolibro in 10 puntate ritroviamo l'aspirante regista Fernardo, l'imprenditore Carlo con la sua famiglia e tutti gli altri personaggi della web serie 'In famiglia all'improvviso', scritta e diretta da Christian Marazziti. La voce narrante di Luca Ward introduce i dialoghi e le diverse situazioni. "Il progetto mi ha coinvolto subito - afferma Ward - soprattutto per la storia che ho avuto l'opportunità di raccontare: le vicende di Carlo e della sua famiglia, sconvolta dalla comparsa di un tumore al polmone. Un evento doloroso che ci fa comprendere quanto sia davvero importante unirsi e riscoprire i legami reciproci per combattere insieme questa malattia. La sfida maggiore è stata per me quella di raccontare un tema ostico, mantenendomi sempre al confine tra dramma e commedia per rappresentare questo tema in tutta la sua complessità ma al tempo stesso trasmettere tutte le possibili sfumature che caratterizzano i rapporti famigliari", conclude l'attore.

"Msd coltiva da sempre la vocazione a sperimentare nuovi linguaggi e nuove forme di comunicazione, per favorire la condivisione di contenuti che possano generare nuova conoscenza, maggiore consapevolezza e valore e aiutare la memorabilità di informazioni importanti", dichiara Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore delegato Msd Italia. "La pandemia, inoltre, ci ha ricordato che 'nessuno è un'isola'. Questo particolare momento storico ci obbliga a sperimentare nuove vie di connessione e strumenti di solidarietà virtuale, capaci di tenerci uniti nonostante il distanziamento fisico".

Da qui "il potenziamento dell'ecosistema digitale di 'In famiglia all'improvviso', con i nuovi contenuti audio. Un progetto di cui andiamo fieri e che ben rappresenta l'impegno di Msd in oncologia che non si 'limita' a rendere disponibili innovazioni terapeutiche per migliorare e prolungare la vita della persone che convivono con una diagnosi di tumore, ma che promuove anche campagne e progetti di comunicazione volti a sensibilizzare sull'impatto di queste neoplasie nella vita dei pazienti e dei familiari, sulla prevenzione e sui fattori di rischio per veicolare una corretta informazione scientifica".