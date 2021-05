Trapani: sgominate dalla Polizia di Stato bande specializzate negli assalti ai bancomat

27 maggio 2021 a

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) - Sono 22 le persone denunciate, di cui diciotto quelle sottoposte a misura cautelare nell'ambito di una vasta operazione tra le province di Trapani e Catania, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Trapani, dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala con la collaborazione della Squadra Mobile del Capoluogo etneo. Nel mirino degli investigatori gli appartenenti a tre gruppi criminali, tra loro collegati e specializzati nel furto delle postazioni Atm, mediante l'utilizzo di escavatori. I malviventi hanno usato mezzi d'opera, di regola rubati, per scardinare le postazioni bancomat e poi, dopo averli caricati a bordo di altri veicoli pesanti, sempre oggetto di furto, erano soliti portarli in località appartate, dove provvedevano all'apertura per estrarne dall'interno il denaro.

Gli agenti, già dalle prime indagini avviate dopo un assalto avvenuto presso la postazione Atm di un istituto bancario marsalese nel luglio del 2019, hanno compreso di essere di fronte ad uno o più gruppi specializzati nell'esecuzione di tali particolari colpi. In effetti le successive investigazioni, effettuate attraverso attività tecniche e supportate anche dagli esiti di accertamenti biologico-forensi su alcuni oggetti rinvenuti e sequestrati durante uno degli episodi, hanno permesso di addebitare ai componenti delle tre bande ben 5 episodi criminosi.