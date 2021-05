27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag. - (Adnkronos) - Rendimenti in calo nell'asta odierna in cui sono stati collocati 6 miliardi di Bot a sei mesi con un tasso medio del -0,504%, 2 punti in meno rispetto al -0,481% dell'asta del 28 aprile scorso. La domanda e' stata pari a 8,01 miliardi (rapporto di copertura 1,34).