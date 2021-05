Superlega: Christillin, 'esclusione di Juve, Real e Barca possibile, sarà battaglia legale'

27 maggio 2021 a

a

a

Milano, 27 mag. - (Adnkronos) - L'esclusione di Juventus, Barcellona e Real Madrid dalla Champions League è davvero possibile? "In questo momento la situazione è questa, ci sono due articoli, il 49 e il 51, dello statuto Uefa che sono stati totalmente disattesi. Gli ispettori del comitato etico e investigativo hanno finito il loro lavoro, ieri la Uefa ha detto che si procede e quindi ora o si trova un accordo oppure si andrà avanti". Lo dice Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa, intervenuta all'evento 'Lo sport che verrà' del Foglio Sportivo. "Nell'articolo 51 inoltre non è prevista una sanzione definita e quindi è titolarità degli organi giudicanti della Uefa decidere la sanzione che può arrivare anche a livelli estremi. Poi ci sarà il ricorso al Tribunale dello Sport (Tas) e poi può darsi che si passi anche alla giustizia ordinaria. Basti pensare che le tre squadre nel comunicato di risposta hanno sottolineato che il Tribunale di Madrid ha dato loro ragione. Quindi la situazione è tutta in divenire", aggiunge Christillin.