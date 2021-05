Recovery, per 1 italiano su 3 Pnrr non avrà effetti sulla propria situazione economica

27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Italiani divisi tra lo scetticismo, pessimismo e ottimismo sui risultati che potranno essere ottenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Se infatti un 21,6% crede che il piano possa avere un'influenza positiva sulla propria situazione finanziaria, un 34,3% crede che non ci avrà alcun effetto. E' quanto emerge dal 1° rapporto 'Gli italiani: risparmio e investimento' realizzato da Euromedia Research e Banca Mediolanum.

Molto più bassa la percentuale di chi vede invece un impatto negativo dal Pnrr (11,8%), superata addirittura da chi pensa che il piano non verrà mai realizzato o lo sarà solo in parte (18%). C'è poi un 14,3% che sul tema non sa rispondere.