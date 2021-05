Rai: Pazzali (Fiera Milano), 'nuovo centro ottima notizia per Milano'

27 maggio 2021 a

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - “La scelta del consiglio di amministrazione Rai guidato da Marcello Foa di spostare gli studi al Portello è una buona notizia che va in continuità con il lavoro che la Fondazione Fiera sta portando avanti per la riqualificazione dell'intera area ed è una ottima notizia per Milano, che in questo modo vedrà nascere un centro televisivo all'avanguardia, in grado di cogliere le sfide tecnologiche del futuro e perfettamente integrato con tutta l'area circostante che già in questi anni ha beneficiato di importanti e fondamentali riqualificazioni". Lo afferma il presidente di Fondazione Fiera, Enrico Pazzali.

"È stato un lavoro di squadra che ha visto istituzioni, Regione e Comune, e Fondazione Fiera uniti con l'obiettivo di fare la scelta migliore per l'area e per tutta la città che avrà una nuova eccellenza sul territorio. Con la decisione del cda Rai, a cui va il mio ringraziamento, Fondazione Fiera rinnova il proprio impegno per la città e per il suo rilancio dopo questo difficile momento", conclude.