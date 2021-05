Poste: mutuo BancoPosta, nuove promozioni in ufficio postale

27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Fino al 30 giugno prosegue la promozione Sconto tasso e Sconto del 50% delle spese di istruttoria per chi richiede Mutuo BancoPosta Acquisto e Mutuo BancoPosta Giovani. In pratica, fino al 30 giugno, i tassi applicati saranno più vantaggiosi mentre le spese di istruttoria scendono da 600 a 300 euro per la clientela ordinaria e da 400 a 200 per dipendenti e pensionati del Gruppo Poste e dipendenti di Cassa Depositi e Prestiti. Inoltre, è possibile richiedere le Opzioni di Sospensione Rata (solo per tasso fisso e variabile) e di Flessibilità Durata (solo per tasso variabile). È invece valida fino al 6 luglio la promozione di Mutuo BancoPosta Ristrutturazione sul tasso variabile e misto, con sconto sul tasso rispetto all'offerta standard.

Mutuo BancoPosta è collocato da Poste Italiane-Patrimonio BancoPosta per conto di Deutsche Bank o di Intesa Sanpaolo (a seconda della tipologia di prodotto, in virtù di accordi distributivi senza vincolo di esclusiva e senza costi aggiuntivi per il cliente). Per conoscere le caratteristiche del prodotto e le condizioni contrattuali del Mutuo BancoPosta (in collaborazione con Postenews.it).