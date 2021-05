Palermo: sindaco emana direttiva in deroga al Regolamento sui dehors

27 maggio 2021 a

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) - Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha emanato una direttiva con la quale dispone che gli uffici competenti - in particolare il Servizio Concessioni Suolo Pubblico dell'Area Sviluppo Economico ed il Servizio Mobilità Urbana dell' Area della Pianificazione – attuino fin da subito e fino all'avvenuta determinazione del Consiglio Comunale, quanto deliberato dalla Giunta nella seduta del 25 maggio scorso, in ordine alle deroghe rispetto al vigente regolamento sulle concessioni di suolo pubblico per le attività di ristoro, avendo cura di precisare che i provvedimenti rilasciati cesseranno di avere efficacia qual ora il Consiglio Comunale dovesse deliberare diversamente. "Resta fermo quanto deliberato dalla Giunta in ordine alle possibili pedonalizzazioni orarie ed al ristoro dovuto all'Amat", dice il Comune.