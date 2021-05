OSS. EUROBET: Bernal trionfatore al Giro per il 32%

27 maggio 2021 a

(Roma, 27 maggio 2021) - Roma, 27 maggio 2021 – Concluso il Campionato e in attesa che partano gli Europei, in ritardo di un anno causa pandemia, l'attenzione degli sportivi è concentrata su un Giro d'Italia che per primo ha restituito un po' di normalità. Gli spettatori sul circuito e la possibilità di viaggiare per la penisola, seppur virtualmente, hanno reso l'edizione 2021 un qualcosa di speciale.

A tallonarlo nelle preferenze è il britannico Simon Yates, autore di una serie di attacchi a ripetizione nella tappa di ieri e capace di guadagnare diversi minuti sul leader, in evidente crisi sulla salita di Sega di Ala. Al terzo posto nelle scelte compariva il giovane belga Remco Evenepoel ma è di oggi la notizia del ritiro dopo la brutta caduta nel corso della diciassettesima tappa lungo la discesa del Passo di San Valentino.

Se per qualche motivo Bernal non dovesse guadagnare il traguardo, il 57% dei pronostici sono a favore di Yates con in seconda posizione l'italiano Damiano Caruso con il 18% delle scelte, ad oggi distaccato di 2' e 21'' in classifica generale.

Curiosamente il maggior volume di giocate per il piazzamento sul podio è concentrato sui due alfieri italiani, Caruso con il 23% delle puntate complessive e Ciccone, al momento appena decimo in classifica generale, che svetta con il 26% delle scelte di chi ha voluto cimentarsi nell'indovinare il podio.

Al quarto posto in classifica generale e secondo solo a Bernal nella speciale classifica della maglia bianca, riservata ai migliori giovani, troviamo il russo Aleksandr Vlasov ma il 58% degli appassionati è convinto che non riuscirà a raggiungere il podio finale dopo la crono di Milano.

