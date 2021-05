Napoli: Conte, 'con Letta e Speranza firmato 'patto' per città, Manfredi candidato'

27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Napoli è da sempre una protagonista del nostro Paese, ma in questo momento storico è una città che presenta enormi criticità economiche e sociali. A queste criticità sentiamo il dovere di dare una risposta, dandoci da fare per rispondere ‘presente' alle aspettative dei cittadini napoletani, a quelle dei suoi giovani, alle esigenze delle famiglie e delle imprese che la animano con passione". Così Giuseppe Conte in un lungo post su Fb.

"Poniamo questa consapevolezza e questa forte volontà di impegno alla base del ‘Patto per Napoli' che oggi il Movimento 5 Stelle, il Partito democratico e Leu sottoscrivono per lanciare la candidatura di Gaetano Manfredi a sindaco della città".

"Questo patto non è una mediazione al ribasso, non è un compromesso. È la convinzione di aver imboccato la strada giusta, è la dimostrazione che ciò che serve non è cedere a frettolose soluzioni e fusioni a freddo ma partire dall'analisi dei problemi e da qui trovare il ventaglio delle soluzioni per risolverli", sottolinea l'ex-premier.