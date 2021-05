Napoli: Boccia, 'un patto perchè guidi Sud d'Europa con Manfredi' (2)

27 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "Con Manfredi -prosegue Boccia- vogliamo cambiare l'orizzonte e vogliamo farlo con un'alleanza tra napoletani, con la Napoli migliore, con la Napoli che non si arrende e con orgoglio unisce il Sud del Paese e fa tornare a crescere il Paese intero. Lo faremo unendo i progressisti, i riformisti, un grande movimento di massa come il M5S e tutte le forze civiche napoletane e del volontariato, che insieme vogliono costruire il futuro di Napoli nell'era post emergenza Covid-19".

"Un grazie particolare in questi giorni a Roberto Fico per l'impegno generoso profuso nel sostenere le ragioni dei tanti comuni in difficoltà senza distinzione politica. Grazie a Marco Sarracino, segretario del PD di Napoli per aver sempre cercato di unire, allargando il campo delle forze politiche con grande impegno e tanta pazienza e un grazie particolare a Enzo De Luca per aver tenuto insieme un'alleanza civica ampia che unirà finalmente dopo tanti anni le energie regionali con quelle della città di Napoli. Buon lavoro Gaetano! Siamo tutti al tuo fianco in questa lunga ed esaltante campagna di ascolto e proposte che faremo tutti insieme in ogni vicolo e in ogni strada di Napoli”.