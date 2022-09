Migranti: Lamorgese, ‘fenomeno da governare, rivedere decreto flussi'

27 maggio 2021 a

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) - "Il limite di 30mila è molto, troppo basso: in una sola giornata con un click veniva esaurito". Così il ministro Lamorgese a Palermo. "Abbiamo adottato una norma che ha eliminato questo limite previsto per essere liberi di intervenire perché una migrazione regolare fa sì che ci sia un maggior controllo da parte delle forze di polizia. La sicurezza va di pari passo con i principi di integrazione. Per fare questo, però, il sistema deve essere governato", ha concluso il capo del Viminale.