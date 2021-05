Menarini Silicon Biosystems lancia DEPArray™ PLUS il nuovo sistema automatizzato per l'isolamento di cellule rare

27 maggio 2021 a

DEPArray™ PLUS - la nuova piattaforma consente di selezionare e isolare cellule singole con il 100% di purezza; ora disponibile con 9 canali fluorescenti

BOLOGNA, Italia e HUNTINGDON VALLEY, Pa., 27 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, azienda leader nel campo delle tecnologie per la biopsia liquida, ha lanciato oggi il nuovo strumento DEPArray™ PLUS*, dotato di un alto livello di automazione e microscopia a 9 canali fluorescenti. Questa tecnologia innovativa, che sfrutta prinicipi di microelettronica e microfluidica, permette di identificare e separare tipologie di cellule diverse utilizzando immagini ad alta risoluzione in fluorescenza e in campo chiaro. L'interfaccia grafica consente ai ricercatori di selezionare le cellule desiderate con facilità e precisione. DEPArray PLUS è in grado di analizzare diversi tipi di campioni, tra cui cellule vive e fissate, tessuti FFPE (fissati in formalina e inclusi in paraffina) e campioni di sangue.

La possibilità di utilizzare fino a 9 canali fluorescenti permette un'analisi accurata delle popolazioni cellulari presenti in campioni biologici eterogenei e complessi. Dopo isolamento di cellule singole o gruppi di cellule con DEPArray PLUS, i ricercatori potranno condurre indagini molecolari. "Il DEPArray PLUS si integrare perfettamente con la piattaforma CELLSEARCH®, il Gold Standard per l'analisi delle cellule tumorali circolanti (CTC), e permette quindi di eseguire ulteriori studi molecolari sulle CTC. Il flusso di lavoro automatizzato permette di isolare queste cellule preziose con un intervento molto limitato dell'operatore e un processo standardizzato", ha commentato il professor Leon WMM Terstappen, MD, PhD, Direttore del Dipartimento di biofisica cellulare medica presso l'Università di Twente, Paesi Bassi.

DEPArray PLUS rappresenta l'ultima evoluzione della tecnologia DEPArray, ottimizzata per semplificare l'utilizzo da parte dell'utente e ridurre i tempi sperimentali. Il sistema è in grado di identificare e isolare un numero estremamente basso di cellule partendo da una minima quantità di campione biologico. DEPArray PLUS è perfettamente integrato con gli altri due sistemi di Menarini Silicon Biosystems, CELLSEARCH® e CELLMAG™, per l'analisi delle cellule tumorali circolanti, consentendo all'operatore di lavorare in un flusso ottimizzato per l'isolamento di singole cellule pure al 100% pronte per l'analisi genetica.

"Siamo orgogliosi di fornire la nuova versione della tecnologia DEPArray: si tratta di una piattaforma rivoluzionaria su cui continueremo ad aggiungere funzionalità innovative aprendo così nuovi orizzonti per terapie di precisione centrate sul paziente", ha affermato Fabio Piazzalunga, Presidente e CEO di Menarini Silicon Biosystems.

Informazioni su DEPArray™ PLUS

DEPArray™ PLUS è una piattaforma automatizzata che utilizza microscopia a fluorescenza e in campo chiaro per isolare cellule rare con il 100% di purezza. Questa tecnologia consente di selezionare e isolare singole cellule a partire da campioni diversi come sangue, tessuti FFPE e campioni forensi per permettere analisi molecolari approfondite. Le caratteristiche del nuovo sistema includono la possibilità di utilizzare 9 canali fluorescenti e una maggiore automazione e velocità nell'isolamento delle cellule.

Maggiori informazioni sono disponibili su: www.siliconbiosystems.com/deparray-plus.

Informazioni su Menarini Silicon Biosystems

Menarini Silicon Biosystems offre tecnologie e soluzioni avanzate per lo studio delle cellule rare che forniscono ai ricercatori clinici accesso a una risoluzione senza precedenti nell'analisi delle cellule e la loro caratterizzazione molecolare.

Menarini Silicon Biosystems, che ha sedi a Bologna e a Huntingdon Valley (Pennsylvania, USA), è una società interamente controllata dal Gruppo Menarini, multinazionale farmaceutica, biotecnologica e di diagnostica, con sede a Firenze e con oltre 17.000 dipendenti in 140 paesi.

* Solo per uso di ricerca. Da non utilizzare nelle procedure diagnostiche.

