Lombardia: Consiglio Regione, nuove regole per recupero patrimonio edilizio dismesso (2)

(Adnkronos) - Un'altra sostanziale modifica introdotta per facilitare l'applicabilità della legge, consente ai Comuni per gli immobili di proprietà degli enti pubblici di determinare l'applicazione di un diverso termine per l'inizio degli interventi, non più nel range dei tre anni ma in un periodo compreso tra ventiquattro mesi e cinque anni.

“Le modifiche apportate chiariscono alcune incertezze normative precedenti e semplificano le procedure nell'ottica di incoraggiare sempre più la sinergia tra pubblico e privato promuovendo nello stesso tempo uno spirito maggiore di collaborazione con le amministrazioni locali”, spiega Claudia Carzeri, presidente della Commissione Territorio.

“Con questo provvedimento – conclude Barucco – cerchiamo di rispondere concretamente alle richieste del territorio con una visione futura che punta alla sostenibilità ambientale. Con la rigenerazione urbana si vuole promuovere e incentivare attività che migliorino i centri urbani, sotto molteplici aspetti, di carattere economico, urbanistico e sociale: sono convinto che questa sia la chiave per la ripresa economica, visto che oltre a mobilitare investimenti e creare occupazione, permette di rivitalizzare il tessuto economico-sociale della nostra regione”.