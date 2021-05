27 maggio 2021 a

Milano, 27 mag.(Adnkronos) - "Addio all'eterna ballerina romantica. Addio alla Giselle per eccellenza, all'eleganza che diventa movimento lieve e leggero. Orgoglio milanese della Scala ha reso grande la danza in Italia e in tutto il mondo. Addio Carla Fracci". Così, su Twitter, Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd di Milano .